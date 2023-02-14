Пономарёв считает, что сборной России будет полезно сыграть с клубами из Бразилии

Ветеран московских «армейцев» Владимир Пономарёв оценил возможность сборной России сыграть против бразильских клубах в рамках товарищеских матчей. Ранее такие планы РФС появились в спортивных СМИ.

«Очень положительно к этому отношусь. Разве долго прокатиться туда самолетом? Нет. Прокатятся и поиграют, это будет нормальное явление. Да не то, что в Бразилию - можно по всей Южной Америке прокатиться и сыграть с тамошними командами. Это будет очень полезное мероприятие для футболистов», - цитирует Пономарёва портал Rusfootball.

Ранее о плюсах товарищеских матчей с командами из Бразилии высказался Борис Игнатьев, а бывший игрок московского «Динамо» наоборот раскритиковал подобные планы.