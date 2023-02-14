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Терёхин раскритиковал планы РФС сыграть в бразильскими клубами

14 Февраля 2023 • 21:24 Комментировать

Бывший динамовец Олег Терёхин раскритиковал планы РФС сыграть товарищеские встречи национальной сборной России против бразильских клубов.

«Не знаю, интересны ли такие матчи. Полагаю, что если сборная России играет с клубами – это бред. Соперником сборной всегда должна быть другая сборная и никак иначе. Не может быть так, чтобы наши лучшие игроки играли против игроков другого клуба», - цитирует Терёхина портал Rusfootball.

Ранее ветеран советского футбола Борис Игнатьев положительно оценил возможность таких матчей и дал нашему порталу небольшое интервью.

Напомним, что в 2022 году российская сборная сыграла всего три официальных матча – обыграла сборную Кыргызстана (2:1) и сыграла «по нулям» со сборными Таджикистана и Узбекистана.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Олег Терёхин
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