Терёхин раскритиковал планы РФС сыграть в бразильскими клубами

Бывший динамовец Олег Терёхин раскритиковал планы РФС сыграть товарищеские встречи национальной сборной России против бразильских клубов.

«Не знаю, интересны ли такие матчи. Полагаю, что если сборная России играет с клубами – это бред. Соперником сборной всегда должна быть другая сборная и никак иначе. Не может быть так, чтобы наши лучшие игроки играли против игроков другого клуба», - цитирует Терёхина портал Rusfootball.

Ранее ветеран советского футбола Борис Игнатьев положительно оценил возможность таких матчей и дал нашему порталу небольшое интервью.

Напомним, что в 2022 году российская сборная сыграла всего три официальных матча – обыграла сборную Кыргызстана (2:1) и сыграла «по нулям» со сборными Таджикистана и Узбекистана.