Захарян вернулся в общую группу «Динамо»

19-летний полузащитник московского «Динамо» - снова в строю, игрок вернулся в общую группу «бело-голубых», вещает «Спорт-Экспресс». И завтра, 15 февраля он уже сыграет в следующем контрольном матче динамовцев на сборах – против одного из лидеров Первой лиги – «Алании».

Ранее сообщалось, что три последние контрольные игры Захарян пропустил из-за проблем со здоровьем. «Динамо» встречалось с красноясрким «Енисеем», «Олимпиком» и «Химками».

В текущем сезоне на счету Захаряна три гола и шесть ассистов во всех турнирах за «Динамо», а главной сегодняшней новостью дня стал его возможный переход в «Галатасарай», который, судя по всему, не состоится.