Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не перейдёт в турецкий «Галатасарай».

По информации Sport24, никаких договоренностей между «бело-голубыми» и турками по трансферу 19-летнего хавбека нет. В «Динамо» отказались давать комментарии о возможном переходе игрока в «Галатасарай», однако отметили, что Захарян находится на сборе с командой и готовится к контрольной игре, которая состоится 15 февраля.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» заплатит за полузащитника 11 миллионов евро плюс 2 млн в качестве бонусов.

В этом сезоне футболист провел 22 матча во всех турнирах, забил три мяча и записал на свой счет шесть результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Захаряна в 15 млн евро.