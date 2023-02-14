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Источник: Захарян не перейдёт в «Галатасарай» слухи

14 Февраля 2023 • 20:31 Комментировать (1)

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не перейдёт в турецкий «Галатасарай».

По информации Sport24, никаких договоренностей между «бело-голубыми» и турками по трансферу 19-летнего хавбека нет. В «Динамо» отказались давать комментарии о возможном переходе игрока в «Галатасарай», однако отметили, что Захарян находится на сборе с командой и готовится к контрольной игре, которая состоится 15 февраля.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» заплатит за полузащитника 11 миллионов евро плюс 2 млн в качестве бонусов.

В этом сезоне футболист провел 22 матча во всех турнирах, забил три мяча и записал на свой счет шесть результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Захаряна в 15 млн евро.

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39si
14 Февраля 2023 в 20:38
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