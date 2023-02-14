Олег Иванов: «РФС не надо рыпаться в АФК, весной всё пойдёт на поправку»

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов с оптимизмом высказался по поводу текущей ситуации и возможного перехода РФС из УЕФА в АФК (Азиатскую футбольную конфедерацию). Этот спорный вопрос обсуждается уже несколько месяцев, но, судя по всему, РФС планирует остаться в УЕФА и, если это будет возможным, возвращать клубы и сборную в официальные турниры.

«Вообще никуда рыпаться не стоит, я полагаю, что весной всё пойдет на поправку. Ну, перейдем мы в Азию — там какой-нибудь человек скажет: «Не хочу с ними бегать». Что тогда? Надо просто оставаться и ждать», - цитирует Иванова «РБ Спорт».

Напомним, что клубы из России не могут играть в еврокубках по политическим причинам уже почти год – с февраля 2022 года. От участия в официальных турнирах отстранена и сборная России.