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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Абаскаль не принесёт «Спартаку» чемпионства» — Канчельскис

14 Февраля 2023 • 20:06 Комментировать (1)

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале. Ранее «красно-белые» объявили о продлении контракта с наставником.

«Сможет ли Абаскаль привести «Спартак» к золотым медалям РПЛ? В этом сезоне точно нет. Да и в принципе никакого чемпионства Абаскаль «Спартаку» не принесет. Это иллюзия», — заявил Канчельскис «РБ Спорту».

«Красно-белые» ушли на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков за 17 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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Evgen 86
14 Февраля 2023 в 20:30
Почему ветераны Спартака такие завистливые? Абаскаль привил Спартаку хоть какой то рисунок игры и очень не плохо отработал первую часть сезона. До чемпионства как до Китая раком но игра не плохая
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