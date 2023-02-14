«Абаскаль не принесёт «Спартаку» чемпионства» — Канчельскис

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале. Ранее «красно-белые» объявили о продлении контракта с наставником.

«Сможет ли Абаскаль привести «Спартак» к золотым медалям РПЛ? В этом сезоне точно нет. Да и в принципе никакого чемпионства Абаскаль «Спартаку» не принесет. Это иллюзия», — заявил Канчельскис «РБ Спорту».

«Красно-белые» ушли на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков за 17 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть зачетных баллов.