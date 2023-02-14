Мостовой: «Хотелось бы, чтобы Павлюченко забил 200-й гол»

Бывший футболист российской национальной команды Александр Мостовой высказался о возможном возобновлении карьеры Романом Павлюченко.

«Хотелось бы, чтобы Ромка забил 200-й гол — это была бы память. Но время-то ещё есть до конца трансферного окна — может и не за «Уфу» сыграть», — заявил экс-полузащитник «Сельты» и «Страсбура» в интервью«Чемпионату». По мнению эксперта, Павлюченко сможет найти клуб, который предоставит нападающему возможность забить 200-й мяч в профессиональной карьере.

Напомним, что последним местом работы Романа Павлюченко было ногинское «Знамя», которое форвард покинул в конце прошлого года, объявив о завершении профессиональных выступлений. Ранее появлялась информация о возможном возвращении нападающего в большой футбол.