Алехандро Домингес: Помог «Оренбургу» подписать Вера и Переса

Бывший игрок «Зенита» Алехандро Домингес признался, что помог аргентинским футболистам Лукасу Вера и Матиасу Пересу перебраться в «Оренбург».

«Кому помог перебраться в РПЛ? Пока только двум футболистам, и оба выступают за «Оренбург» — Лукас Вера и Матиас Перес. Почему они? Я заметил их в аргентинском чемпионате, мне очень понравилось, как они ведут себя на поле», — приводит слова Домингеса «Матч ТВ».

Экс-игрок рассказал, что внимательно изучил статистику этих футболистов, пообщался с ними и предложил перебраться в Россию. Домингес отметил, что о помощи его попросили сами представители «Оренбурга».

После 17 туров оренбургский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.