Непомнящий: «Зенит» безальтернативно станет чемпионом»

Российский тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, есть ли у «Спартака» шансы опередить «Зенит».

«Я как-то высказывал свою позицию, что «Зенит» безальтернативно станет в очередной раз чемпионом, поэтому сейчас мне неприлично будет отказываться от своих слов. А «Спартак» будет бороться за позицию, на которой находится. Хотя в футболе все бывает», — приводит слова Непомнящего Betonmobile.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 42 очка за 17 туров. «Спартак» располагается на втором месте, имея в своем активе 36 зачетных баллов.