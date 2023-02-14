Непомнящий назвал логичным решение «Спартака» продлить контракт с Абаскалем

Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на продление контракта между «Спартаком» и Гильермо Абаскалем.

«Мне кажется, здесь ответ очевиден. Если работодатель доволен результатом и качеством игры, то почему бы не продлить контракт. По-моему, здесь все логично», — приводит слова Непомнящего Betonmobile.

Эксперт считает, если команда прогрессирует под руководством Абаскаля, значит, тренер делает все правильно.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продлил трудовой договор с 33-летним испанцем до 2025 года. На данный момент «красно-белые» находятся на втором месте в чемпионате России, набрав 36 очков.