Лаптев покинет «Торпедо»

Виталий Леденёв, агент форварда «Торпедо» Дениса Лаптева, ответил на вопрос о будущем футболиста в столичном клубе.

«Лаптев не останется в «Торпедо», — приводит слова Леденёва портал «РБ Спорт».

Напомним, 31-летний белорус пополнил состав «автозаводцев» в январе прошлого года. В нынешнем сезоне на счету форварда один забитый мяч в десяти матчах во всех турнирах. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 400 тысяч евро.

После 17 туров московское «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе шесть очков.