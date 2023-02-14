Осинькин высказался о детско-юношеском футболе в России

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал нынешнее состояние детско-юношеского футбола в России.

Специалист заявил, что не стал бы напрямую связывать качество российского футбола с размером заработной платы тренеров, так как на самом деле вопрос куда более глубокий, и подходить к его решению нужно системно и основательно.

«Меня беспокоит тот факт, что семь-восемь академий России монополизировали весь рынок. Это не очень хорошо, я с этим столкнулся», - приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Также эксперт добавил, что нет никакой необходимости отдавать детей в академии как можно раньше, ведь именно родители способны дать необходимое жизненное воспитание.