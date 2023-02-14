Шикунов: Промесу потребуется полмесяца, чтобы войти в тонус

Экс-спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказал мнение об отсутствии нападающего Куинси Промеса на сборах «красно-белых».

«Очень плохо, что Промес пропустил сборы «Спартака». Как бы он ни тренировался индивидуально, игры — это совсем другое. Будет набирать форму, когда команда вернется», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Функционер считает, что Промесу потребуется полмесяца для набора формы, а пока будут играть те, кто успешно показал себя на зимнем Кубке РПЛ.

В сезоне-2022/23 нидерландский нападающий забил 17 голов и отдал 7 результативных передач в 23 матчах с учетом всех турниров.