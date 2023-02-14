Гафин: «Мы заинтересованы в том, чтобы наши футболисты выступали в российской национальной сборной»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о решении футболиста своей команды Сабы Сазонова принимать участие в международных матчах, выступая за национальную сборную Грузии, из-за которого 21-летний спортсмен теперь будет считаться легионером в Российской премьер-лиге.

Футбольный деятель заявил, что с Сазоновым уже был проведён разговор на данную тему, однако отметил, что выбор гражданства – дело личное.

«Понятно, что, будучи российским клубом, мы заинтересованы в том, чтобы наши футболисты выступали в российской национальной сборной, но при этом давить и диктовать условия в таких вопросах мы не можем», - цитирует Гафина Sport24.

Также специалист отметил, что в клубе держат в уме новое правило ФИФА, касающееся легионеров, но сказал, что с каждым игроком отношения строятся на доверии.