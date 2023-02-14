Песьяков: Мамаев закончил карьеру? Жалко терять таких умных футболистов

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал завершение карьеры экс-игроком донского клуба Павлом Мамаевым.

«Очень жаль. Мамаев — талантливый футболист, который мог бы еще поиграть и усилить чуть ли не любой клуб РПЛ, таких команд точно больше десятка. Жалко терять таких умных футболистов», — цитирует Песьякова «Матч ТВ».

Вратарь отметил, что у Мамаева получилась очень яркая и значимая карьера на уровне российского футбола.

Последним клубом 34-летнего Мамаева были подмосковные «Химки», которые он покинул летом прошлого года. Ранее хавбек играл за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».