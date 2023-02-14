Окоча рассказал, с кем у него ассоциируется российский футбол

Экс-игрок «ПСЖ» Джей-Джей Окоча высказался о российских футболистах.

«Я ассоциирую российский футбол с Головиным и одним нападающим — высокий такой… Артём Дзюба? Да, он! Вот с ними у меня ассоциации, это две звезды вашего футбола для меня», — заявил Окоча «РБ Спорту».

Бывший футболист признался, что знает всего лишь несколько команд из России, в число которых входят «Локомотив», «Рубин» и «Зенит».

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 31 матче за «Монако», в которых забил пять голов и записал в свой актив семь результативных передач.

34-летний Дзюба в первой половине сезона выступал за «Адану Демирспор», забив один мяч в пяти играх. Недавно форвард заключил контракт с «Локомотивом».