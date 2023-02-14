Канчельскис: Новый контракт Абаскаля? Это проблема «Спартака»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о продлении трудового соглашения между «Спартаком» и Гильермо Абаскалем.

«Это проблема «Спартака», что они подписали новый контракт с Абаскалем. Мне все равно, продлили или нет, получит он больше денег или нет, я не считаю чужие деньги. Мне неинтересно, что там у них происходит», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Эксперт отметил, что сейчас рано говорить про Абаскаля, необходимо дождаться конца сезона, и тогда можно будет делать выводы.

Ранее «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года. После 17 туров «красно-белые» идут на второй строчке в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.