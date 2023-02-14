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Назван самый дорогой среднеазиатский легионер мирового футбола

14 Февраля 2023 • 17:19 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Тавун Бурайда
17.02 18:00

Портал Transfermarkt выпустил очередной рейтинг – его участниками стали среднеазиатские игроки, которые выступают не в родной стране.

Первое место ожидаемо у 27-летнего форварда «Специи» из Узбекистана Элдора Шомуродова – его стоимость портал оценил в 7 млн евро. На втором месте – универсал московского ЦСКА из Казахстана – Бактиёр Зайнутдинов, стоит 24-летний игрок 5 млн евро.

Третье место занял одноклубник Криштиану Роналду из Узбекистана – левый вингер саудовского «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов, стоимость 29 летнего игрока оценивается в 2,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Элдор Шомуродов Бактиёр Зайнутдинов Жалолиддин Машарипов
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ТАВУН БУРАЙДА
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