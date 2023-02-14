Назван самый дорогой среднеазиатский легионер мирового футбола

Портал Transfermarkt выпустил очередной рейтинг – его участниками стали среднеазиатские игроки, которые выступают не в родной стране.

Первое место ожидаемо у 27-летнего форварда «Специи» из Узбекистана Элдора Шомуродова – его стоимость портал оценил в 7 млн евро. На втором месте – универсал московского ЦСКА из Казахстана – Бактиёр Зайнутдинов, стоит 24-летний игрок 5 млн евро.

Третье место занял одноклубник Криштиану Роналду из Узбекистана – левый вингер саудовского «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов, стоимость 29 летнего игрока оценивается в 2,5 млн евро.