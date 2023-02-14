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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «Талант без умения его развивать ― это не талант»

14 Февраля 2023 • 17:19 Комментировать

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал способности нападающего московского «Локомотива» Сергея Пиняева.

По словам специалиста, у Пиняева, помимо хороших футбольных данных, есть очень важное качество – само отношение как к игре, так и к жизни.

По мнению эксперта, важным фактом является наличие у 18-летнего игрока способностей к рефлексии и самосовершенствованию, а также умение общаться на одном языке со своими одноклубниками.

«Эти качества вообще должны быть у каждого талантливого игрока, потому что талант без умения его развивать ― это не талант. Всё, что умножается на ноль, будет нулём», - цитирует Осинькина «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Игорь Осинькин Сергей Пиняев
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