Защитник «Торпедо» Самсонов переведён во вторую команду

Президент «Торпедо» Илья Геркус сообщил, что защитник Артём Самсонов будет выступать за вторую команду.

«Мы давно хотели, чтобы за «Торпедо-2» имел возможность играть один из наших ветеранов, который передавал бы свой опыт и клубные традиции нашей молодежи. Мы благодарны Артёму Самсонову, что он согласился на такой вариант», — приводит слова Геркуса «РИА Новости».

Функционер отметил, что сквозная заявка между командами позволит 34-летнему футболисту выступать за основу.

В нынешнем сезоне Самсонов принял участие в 21 матче с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.