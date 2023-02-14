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Защитник «Торпедо» Самсонов переведён во вторую команду

14 Февраля 2023 • 17:13 Комментировать

Президент «Торпедо» Илья Геркус сообщил, что защитник Артём Самсонов будет выступать за вторую команду.

«Мы давно хотели, чтобы за «Торпедо-2» имел возможность играть один из наших ветеранов, который передавал бы свой опыт и клубные традиции нашей молодежи. Мы благодарны Артёму Самсонову, что он согласился на такой вариант», — приводит слова Геркуса «РИА Новости».

Функционер отметил, что сквозная заявка между командами позволит 34-летнему футболисту выступать за основу.

В нынешнем сезоне Самсонов принял участие в 21 матче с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Самсонов Илья Геркус Торпедо-2
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