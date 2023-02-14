Дзюба встретился с гендиректором «Зенита»

Форвард столичного «Локомотива» Артём Дзюба в Объединённых Арабских Эмиратах встретился с генеральным директором петербургского «Зенита» Александром Медведевым. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, помимо этого московский спортсмен встретился ещё с несколькими представителями «сине-бело-голубой» команды между тренировочными полями.

Артём Дзюба был частью коллектива с берегов Невы с 2015 по 2022 год и за это время успел четыре раза стать чемпионом России, два раза – обладателем кубка страны, а также ещё четыре раза – победителем внутрироссийского Суперкубка.