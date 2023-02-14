Мостовой: В Испании Абаскалю никто бы не стал платить 1,5 миллиона евро

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что «красно-белые» продлили трудовое соглашение с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Несколько недель назад говорили, что кто-то из клубов в Испании интересуется Абаскалем. Можете себе представить, чтобы кто-то в Испании платил Абаскалю полтора миллиона евро? Да никогда в жизни!» — приводит слова Мостового Rusfootball.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продлил контракт с 33-летним Абаскалем до 2025 года. По данным СМИ, по новому соглашению тренер будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год. Предыдущий оклад специалиста составлял 750 тысяч евро.