Булыкин считает, что Сергеев – это не тот нападающий, который нужен «Зениту»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о форварде «Зенита» Иване Сергееве.

«Он был лучшим бомбардиром ФНЛ. Это уже говорит о многом. В «Зените» у него тоже получается забивать, хотя все думали, что он там провалится. Сергеев – это не тот нападающий, который нужен «Зениту», но он может выручить», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Эксперт признался, что ему всегда хотелось бы видеть в составе российских футболистов, поэтому он выбрал бы Сергеева основным игроком команды.

В текущем сезоне 27-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал пять ассистов.