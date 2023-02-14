Мостовой: «Промес не отдыхал и гулял, он должен быть в хороших физических кондициях»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию, что нападающий «красно-белых» Куинси Промес пропустит третий сбор команды.

Напомним, ранее 31-летний нидерландец не принимал участие в первых двух сборах «Спартака» в ОАЭ.

«Пропустил — да, но он же здесь тренировался. Не отдыхал и гулял. Он должен быть в хороших физических кондициях. А остальные качества, техника, у него были, есть и будут», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, ничего страшного, если Промес пропустит заключительный сбор.

В текущем сезоне на счету нападающего 17 забитых мячей и 7 результативных передач в 23 матчах с учетом всех турниров.