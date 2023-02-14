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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич считает, что «Зениту» стоит опасаться «Спартак»

14 Февраля 2023 • 15:34 Комментировать

Футбольный эксперт и комментатор Константин Генич ответил на вопрос о шансах «Спартака» в борьбе за чемпионство с «Зенитом».

«Зениту» надо опасаться нынешнего «Спартака». У команды пока втягивающий футбол. Другое дело, петербуржцы большие матчи не проваливают. Когда «Зенит» чувствует дыхание в спину, то он включает свой мощный игровой ресурс и дожимает соперников», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что у «Зенита» солидное преимущество в турнирной таблице, и сейчас тяжело представить, где «сине-бело-голубые» могут потерять очки.

После 17 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка. «Спартак» идет на второй строчке, имея в своем активе 36 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Константин Генич
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