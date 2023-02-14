Генич оценил победу «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ

Комментатор и журналист Константин Генич поделился мнением о выступлении московского «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ. Подопечные Гильермо Абаскаля выиграли турнир, одержав три победы.

«Спартак» заслуженно победил в турнире. Единственное, ноль пропущенных мячей создают видимость, что в обороне нет проблем, но они есть. «Спартак» был максимально хорош», - передает слова комментатора издание «РБ Спорт».

«Красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов. В первом матче Премьер-лиги после зимней паузы подопечные Абаскаля сыграют против «Урала».