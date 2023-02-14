Осинькин: «Я голодный до побед, хочу оставить след в истории титулами»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своих целях.

«Я голодный до побед, я хочу побеждать, хочу выигрывать. Хочу оставить след в истории успехами, титулами. Это наша общая задача. Мы все должны быть максималистами. Иначе зачем это все?» — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Напомним, 57-летний специалист возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. На данный момент самарский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 20 очков после 17 туров.

Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится в начале марта.