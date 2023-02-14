Силкин высказался о шансах «Динамо» на чемпионство

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин высказался насчет шансов «бело-голубых» в борьбе за чемпионский титул в Российской премьер-лиге.

«Предпосылок к этому пока что нет. Сейчас всем командам будет тяжело прервать гегемонию «Зенита». Думаю, пока «Динамо» до чемпионства очень далеко», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

После 17 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 29 баллов и находится на четвертом месте в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от идущего третьим «Ростова» на шесть пунктов.

Матчи чемпионата России возобновятся в начале следующего месяца.