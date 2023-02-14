​Павлюченко объявил, что не будет играть за «Уфу»

Известный в прошлом форвард сборной России Роман Павлюченко не будет возобновлять карьеру. В последнее время 41-летний Павлюченко вёл переговоры с «Уфой» насчёт подписания контракта для участия в матчах Фонбет Кубка России.

«Официально объявляю, что переговоры с «Уфой» закончились (смеётся). Ставим точку. Сегодня мы решили, что надо всем сказать», - высказался Павлюченко, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Павлюченко отметил, что будет болеть за «Уфу» в ближайшем кубковом матче против «Ахмата».

Романа Павлюченко в футбольном мире знают главным образом по выступлениям за московский «Спартак» и английский «Тоттенхэм».