Генич сравнил составы «Спартака» и «Зенита»

Известный комментатор Константин Генич высказался касательно составов петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

«Я бы сказал, что у «красно-белых» скамейка не слабее, чем у петербуржцев. Если бы была возможность делать семь замен, у «Спартака» для этого ресурсов больше. В каких-то моментах «Спартак» превосходит «Зенит», - приводит слова Генича издание «РБ Спорт».

Напомним, что «красно-белые» стали триумфаторами Зимнего кубка РПЛ.

После 17 туров чемпионата России «Спартак» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на шесть пунктов.