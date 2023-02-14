​В «Динамо» сообщили, что Захарян интересен не только «Челси»

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», высказался об интересе европейских клубов к Арсену Захаряну.

На вопрос о том, получало ли «Динамо», официальное предложение по Арсену Захаряну, Дмитрий Гафин ответил утвердительно.

«Да. Не буду называть клубы и лиги. На самом деле, к Захаряну очень большой интерес», - высказался Гафин, чьи слова приводит sport24.

По словам Гафина, Захаряна держат на своих радарах клубы разного статуса.

«Очень много клубов интересуются: и гранды, и средние», - отметил представитель руководства московского клуба.

19-летний Арсен Захарян оценивается экспертами портала transfermarkt в 15 миллионов евро.