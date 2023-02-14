​«Спартак» приехал в Турцию без Промеса

Заключительный зимний сбор «Спартак» проведёт в Турции. Команда уже прибыла в место назначения. При этом нападающий Куинси Промес третий сбор тоже пропустит – нидерландец продолжит работать индивидуально в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе «красно-белых».

Ближайший официальный матч, первый в 2023 году, «Спартак» проведёт 22 февраля. В этот день команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Локомотива» в рамках Фонбет Кубка России.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата России после семнадцати сыгранных туров «Спартак» идёт вторым. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть очков.