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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий объяснил, почему Дзюба провалился в Турции

14 Февраля 2023 • 14:21 Комментировать

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий, который ныне находится без клуба, объяснил причину неудачного выступления нападающего Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.

«В планы Монтеллы не входил нападающий его плана. Ему просто не был нужен Дзюба. Это классическая история, когда игрока хотел президент, но никто не посоветовался с тренером», - рассказал Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что Дзюба провел в чемпионате Турции пять поединков, записав на свой счет один забитый мяч. В ноябре стороны приняли решение расторгнуть трудовое соглашение. Около недели назад Артём подписал контракт на полгода с московским «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Артём Дзюба
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