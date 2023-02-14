Слуцкий объяснил, почему Дзюба провалился в Турции

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий, который ныне находится без клуба, объяснил причину неудачного выступления нападающего Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.

«В планы Монтеллы не входил нападающий его плана. Ему просто не был нужен Дзюба. Это классическая история, когда игрока хотел президент, но никто не посоветовался с тренером», - рассказал Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что Дзюба провел в чемпионате Турции пять поединков, записав на свой счет один забитый мяч. В ноябре стороны приняли решение расторгнуть трудовое соглашение. Около недели назад Артём подписал контракт на полгода с московским «Локомотивом».