Слуцкий рассказал, мог ли Дзюба перейти в «Витесс»

Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался насчет несостоявшегося перехода нападающего Артёма Дзюбы в «Витесс». Ранее ходили слухи об интересе нидерландского клуба к 34-летнему бомбардиру.

«Дзюба в «Витессе» - реальная история? Нет, конечно. Писали, что он проходит медосмотр на базе «Витесса». В этот момент мы с ним ужинали и ходили на стендап. Нет, это невозможно», - рассказал тренер на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Недавно Дзюба трудоустроился в московский «Локомотив». Нападающий подписал с «железнодорожниками» контракт до конца нынешнего сезона.

Первую половину сезона форвард провел в турецком «Адана Демирспоре». Он сыграл пять матчей и забил один гол.