Стало известно, когда Ренан вернётся в «Зенит»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан, ставший вместе со сборной Бразилии триумфатором молодежного чемпионата Южной Америки, в субботу, 18 февраля, вернется в расположение петербургского «Зенита».

Ренан пополнил ряды «сине-бело-голубых» в зимнее трансферное окно. Защитник стал частью сделки по переходу нападающего Юри Алберто в «Коринтианс».

«Зенит» заключил с талантливым бразильцем долгосрочный контракт, рассчитанный до 2028 года. Роберт стал седьмым бразильцем в составе петербургского коллектива.

После 17 туров Премьер-лиги питерцы с 42 баллами занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.