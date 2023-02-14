​В «Динамо» высказались о будущем Фомина

Дмитрий Гафин, который является членом состава директоров «Динамо», высказался о будущем полузащитника Даниила Фомина.

Ранее агент Даниила Фомина рассказывал о том, что интерес к 25-летнему хавбеку проявляют клубы из Европы.

«Динамо» заинтересовано в том, чтобы Фомин продолжал развиваться в нашем клубе, как это и происходило с момента его трансфера из «Уфы», и оставался с нами на протяжении длительного времени», - высказался Гафин в ходе интервью для sport24.

Даниил Фомин является капитаном «Динамо». В сезоне 2022/2023 полузащитник забил три гола в 22 матчах за «бело-голубых».

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Даниила Фомина в 9 миллионов евро.