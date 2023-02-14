Экс-наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий назвал лучших футболистов России в XXI веке.

«Аршавин, Акинфеев, Дзюба. Это тройка. Кержаков, Денисов? Головина тоже можно включить. Жирков точно в топ-5, он везде подтверждал свой уровень. Очень сильный футболист», - поведал специалист в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, что Жирков на днях объявил о завершении игровой карьеры. Последним местом работы футболиста были подмосковные «Химки». Наибольших успехов Юрий добился, выступая за столичный ЦСКА. Вместе с «армейским» клубом он дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок России.