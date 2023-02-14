Московский топ-клуб хотел арендовать игрока «Зенита»

Хавбек петербургского «Зенита» Алексей Сутормин мог сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. В услугах полузащитника был заинтересован московский ЦСКА.

Как сообщает «Матч ТВ», подписать игрока хотел главный тренер «армейцев» Владимир Федотов, который имеет опыт работы с Алексеем в «Оренбурге». Стороны вели переговоры об аренде Сутормина, однако не смогли договориться о сделке.

В нынешнем сезоне чемпионата России 29-летний футболист принял участие в восьми встречах, в которых не отметился результативным действиями. В пассиве хавбека одна желтая карточка.