​Стало известно, с кем сборная России может сыграть в марте

В настоящий момент Российский футбольный союз находится под санкциями, поэтому сборная России может проводить только товарищеские матчи. Осенью команда Валерия Карпина провела ряд «товарняков» с представителями Азиатской конфедерации футбола (АФК). Теперь РФС занят поиском соперников для сборной на март.

По данным «Спорт-Экспресса», в Российском футбольном союзе сейчас прорабатывается вариант с серией товарищеских матчей сборной России против бразильских клубов. Одним из потенциальных соперников может стать «Коринтианс».

Отмечается, что матчи могут пройти в конце марта в Катаре или ОАЭ. При этом в турне может поучаствовать не только национальная, но и одна из юношеских сборных России.