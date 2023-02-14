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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, с кем сборная России может сыграть в марте

14 Февраля 2023 • 13:35 Комментировать

В настоящий момент Российский футбольный союз находится под санкциями, поэтому сборная России может проводить только товарищеские матчи. Осенью команда Валерия Карпина провела ряд «товарняков» с представителями Азиатской конфедерации футбола (АФК). Теперь РФС занят поиском соперников для сборной на март.

По данным «Спорт-Экспресса», в Российском футбольном союзе сейчас прорабатывается вариант с серией товарищеских матчей сборной России против бразильских клубов. Одним из потенциальных соперников может стать «Коринтианс».

Отмечается, что матчи могут пройти в конце марта в Катаре или ОАЭ. При этом в турне может поучаствовать не только национальная, но и одна из юношеских сборных России.

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Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Сборная России
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