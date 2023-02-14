​Гафин считает Тюкавина самым перспективным нападающим в РПЛ

Дмитрий Гафин, который входит в состав совета директоров «Динамо», высказался насчёт игрового времени Константина Тюкавина.

«Если посмотреть на его статистику, то Костя выходил практически во всех матчах как РПЛ, так и Кубка. Не всегда в стартовом составе, но, тем не менее, мы считаем, что Тюкавин - будущее «Динамо». Костя, на мой взгляд, - самый перспективный нападающий в РПЛ», - сказал Гафин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

20-летний Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». За первую команду «бело-голубых» нападающий провёл 75 официальных матчей. В них Тюкавин записал на свой счёт 18 голов.

Добавим, что «Динамо» после первой части чемпионата России занимает четвёртое место в турнирной таблице.