Глушаков оценил уровень российского футбола

Новичок «Пари НН» Денис Глушаков поделился мнением об уровне российского футбола.

«Уровень и качество российского футбола упали. Думаю, что смогу поиграть футбол и до 38. Очень ослабла конкуренция, скорости падают», - рассказал 36-летний хавбек в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

Глушаков заключил контракт с клубом из Нижнего Новгорода на прошлой неделе. Трудовой договор между сторонами рассчитан до окончания сезона и включает в себя пункт возможного продления на год.

Первую половину сезона Денис провел за подмосковные «Химки». Он сыграл 14 поединков в чемпионате России, в которых отметился одной голевой передачей.