​«Урал» просматривает нидерландского защитника

На просмотре в «Урале» в настоящий момент находится нидерландский защитник Марвин Зегелар. Об этом на своих страницах рассказывает sport24.

Если Марвин Зегелар подойдёт «Уралу», то клуб подпишет футболиста бесплатно. В настоящий момент 32-летний защитник не имеет клубной прописки. Свободным агентом Зегелар оказался ещё летом, когда он покинул «Удинезе». За итальянский клуб нидерландец провёл 66 матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас.

После первой части сезона «Урал» располагается на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший официальный матч «шмели» проведут 22 февраля – против «Ростова» в Фонбет Кубке России.