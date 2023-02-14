«Ждут проставления и баню»: Глушаков рассказал, как его приняли в «Пари НН»

Хавбек «Пари НН» Денис Глушаков высказался о том, как его приняли в новом коллективе.

«Приняли в команде нормально, есть ребята, с которыми я знаком - Кротов, Стоцкий. Приняли нормально, но все ждут проставления и баню», - рассказал 36-летний полузащитник в эфире «Коммент.Шоу» на ютубе.

Напомним, что контракт опытного хавбека с клубом из Нижнего Новгорода рассчитан до завершения нынешнего сезона. В соглашении прописан пункт о возможном продлении сотрудничества на один год.

Первую половину сезона-2022/2023 Денис провел за подмосковные «Химки». В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник сыграл 14 матчей и отдал голевую передачу.