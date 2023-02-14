Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление контракта между московским «Спартаком» и главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем до лета 2025 года.

- В принципе, результатами «Спартака», его местом в таблице и планом развития команды Абаскаль заслужил, чтобы с ним продлили контракт. Другое дело, что первоначально у него контракт и так был до лета 2024 года, а сейчас его продлили на год вперёд. Руководство клуба посчитало необходимым выразить таким образом ещё большее доверие наставнику. Тем более на российском рынке тренеров сейчас не очень большой выбор, а европейские специалисты не совсем охотно едут в Россию. Поэтому, я считаю, действительно целесообразно было продлить контракт с Абаскалем и спокойно готовиться ко второй части сезона, чтобы дать бой «Зениту». Сказать, что Абаскаль привнёс в российский футбол что-то новое и неординарное, я не могу, но на данном этапе он сбалансировал игру «Спартака». Победы чередуются с поражениями, молодёжь играет и прогрессирует. Самое главное для руководства, основная задача «Спартака» – это догнать и перегнать «Зенит». Не думаю, что на сегодняшнем этапе «Спартак» на это способен, поэтому ставка делается на 2024-2025 годы.