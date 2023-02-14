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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Селин: «У Абаскаля есть с игроками «Спартака» химия и обратная связь» эксклюзив

14 Февраля 2023 • 12:59 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление контракта московским «Спартаком» с главным тренером команды Гильермо Абаскалем до лета 2025 года.

- Пока всё у них складывается удачно. Видно, что в команде довольны Абаскалем. У тренера есть с футболистами химия и положительная обратная связь. Поэтому и продлили этот союз. Абаскаль потихоньку подтягивает молодых игроков и доверяет им, а они, видя это доверие, показывают свои лучшие качества и развиваются при этом тренере.

- Руководство «Спартака» устраивает второе место в РПЛ?

- Понятное дело, что «Спартак» всегда хочет бороться за чемпионство, но сейчас так складываются обстоятельства, что команда идёт на втором месте. Наверное, раньше, когда оно давало право участия в Лиге чемпионов, можно было сказать, что промежуточным итогом в «Спартаке» довольны. Сейчас они, возможны, удовлетворены, но им есть к чему стремиться. То есть не довольны, а удовлетворены.

- Это тот случай, когда «Спартак» не ошибся с приглашением малоизвестного специалиста?

- Всегда, когда мы обсуждаем приход любого незнакомого тренера, я говорю, что нужно подождать какое-то время, прежде чем давать ему оценку. Надо увидеть его философию и требования, понять, как он строит тренировочный процесс, как подбирает состав, как реагирует на игру и обстоятельства, возникающие по ходу матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России РПЛ Алексей Селин Гильермо Абаскаль
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