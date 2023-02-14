Слуцкий объяснил, зачем «Локомотив» подписал Смольникова

Экс-наставник казанского «Рубина» и московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением о трансфере защитника Игоря Смольникова в московский «Локомотив».

«Квалифицированный игрок. Нет ни одной кандидатуры, по которой можно было бы сказать, что Смольников точно проигрывает. Его взяли бесплатно, за небольшие деньги. Опытный игрок до конца чемпионата», - поведал специалист в эфире «Коммент.Шоу» на ютубе.

Смольников заключил с «железнодорожниками» контракт до завершения нынешнего сезона.

После 17 туров «Локомотив» набрал 13 баллов и располагается на 14-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.