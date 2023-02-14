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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сергеев высказался после пента-трика за «Зенит»

14 Февраля 2023 • 12:50 Комментировать

Во вторник «Зенит» катком прошёлся по «Дубай Сити» - товарищеский матч в ОАЭ был выигран со счётом 8:0. Пять из восьми голов питерской команды на свой счёт записал нападающий Иван Сергеев. После игры он дал комментарий.

«Сегодня заключительный игровой день на дубайских сборах. Многие провели на поле все 90 минут. Не смотрели на соперника и отталкивались от своей игры - где-то получалось, где-то нет. Хорошо, что много забили, двигаемся дальше», - высказался Сергеев, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Также Иван Сергеев ответил на вопрос, оформлял ли он пента-трик раньше.

«Не знаю, не помню даже. Три-четыре гола забивал, а пять - наверное, нет», - сказал футболист.

Первый официальный матч в 2023 году «Зенит» проведёт в субботу, 25 февраля. Команда Сергея Семака сыграет против «Волги» из Ульяновска на выезде в рамках Фонбет Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
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