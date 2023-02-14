​Осинькин видит Пиняева в европейском клубе через три года

Рулевой «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о полузащитнике Сергее Пиняеве. Как известно, в зимнее трансферное окно Пиняев перебрался из самарского клуба в московский «Локомотив».

По словам Осинькина, Пиняев очень хочет попробовать себя в Европе. Тренер отметил, что футболист уже давно изучает английский язык.

«Ему через три года будет всего 21 год. Если всё будет правильно, то через три года Пиняев должен быть в большом клубе - не в одном из лучших, но в Европе», - сказал Осинькин, чьи слова приводит «Чемпионат».

«Локомотив», куда перебрался Сергей Пиняев, после первой части чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице.