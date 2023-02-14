​В Госдуме отреагировали на драку футболистов из России и Украины

На сборах в Турции футболисты российского «Шинника» и украинского «Миная» не смогли ужиться в одном отеле. Футболисты и другие представители клубов поучаствовали в массовой драке. Появлялась информация о том, что конфликт спровоцировала украинская сторона.

Комментарий по поводу случившегося дал Дмитрий Свищёв. Он возглавляет комитет Госдумы по физической культуре и спорту.

По словам Свищёва, такого рода конфликты в спорте недопустимы. Он считает, что нужно разобраться в произошедшем. При этом Свищёв обращает внимание на организацию зимних сборов клубами.

«Даже в одной гостинице можно было организовать проживание так, чтобы коллективы не пересекались. Очень много вопросов к организации этих сборов. И начальники команд должны понести за это наказание», - сказал Свищёв, чьи слова приводит Vprognoze.