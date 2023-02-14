Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о продлении контракта Гильермо Абаскаля.

- Гильермо Абаскаль продлил контакт со «Спартаком» до лета 2025 года. Это оптимальный срок?

- Да. Мы видим, что при Абаскале игра совсем другая и коллектив немного преобразился. Руководители это тоже наблюдают. Правильно, что с ним продлили соглашение, потому что и они будут спокойны, что тренер не уйдет, и команда будет спокойно готовиться. Это важно.

- Абаскаль - лучший тренер «Спартака» в 21 веке по среднему количеству очков за игру - два. С чем связан такой результат?

- Ребята поняли систему тренера. Он общается с каждым футболистом индивидуально, и игроки быстро его восприняли. Многие ребята стали лучше играть: Соболев, Зобнин и другие. У них стали появляться эмоции. Мне нравится в работе Абаскаля и то, что он добавляет в команду молодежь, которая быстро адаптируется и проявляет себя.

- Абаскаль сумел подстроиться под имеющийся состав команды, ведь только сейчас под него покупают игроков. В таких условиях он показал результат. Что об этом думаете?

- Тренеру тоже удача должна сопутствовать. Кроме того, он объединил команду, донес до ребят, что он хочет от них, и игроки увидели, что результат приходит. Например, взять Зиньковского. Он хороший футболист, но ждал свое время. Причем тренер объяснил ему, что надо подождать. Я читал высказывания Антона, он говорил, что даже рад, что ситуация получилась именно такой. Это говорит о том, что даже если футболист не играет, все равно есть доверие и общение. Это очень важно.

- Как думаете, почему именно сейчас «Спартак» переподписал контракт с главным тренером?

- Скорее всего, руководство посмотрело и увидело положительные моменты. Раньше тренеры постоянно менялись, каждый приходил и что-то выстраивал свое. А сейчас видно, что в команде все хорошо. Зачем отказываться от хорошего? Думаю, что и до руководителей Абаскаль донес, что он хочет видеть в «Спартаке».

- Получается, что если продление контракта случилось сейчас, то руководство клуба уже оценивает сезон позитивно?

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- Думаю, да. Даже независимо от того, как пойдет дальше. Они видят перспективы: молодежь раскрывается, лидеры получают удовольствие от игры. Не каждому тренеру такое удается.

- Может Абаскаль просто тренер от бога, раз в свои 33 года у него так хорошо получается?

- Он в молодости тоже поиграл, сталкивался с чем-то, и у него сформировался свой взгляд. Его он донес до команды. Ребята его уважают и ценят. Футболисты говорят, что в любой ситуации тренер их поддерживает, общается с ними. Это дорогого стоит. Поэтому они и бьются за него. Джикия говорил, что он много почерпывает для себя в работе с этим специалистом. Это говорит о том, что ребята его прочувствовали, и это дает результат.

- При Абаскале «красно-белые» стали показывать спартаковский футбол?

- Он налаживает часть игры от обороны, команда раскрывается, им нравится этот футбол. Мы видим много стеночек, футболисты берут игру на себя индивидуально и не испытывают сверхдавления. Когда возобновится чемпионат, для «Спартака» будет очень важно не допустить осечки. Отставать от «Зенита» больше нельзя.

- Абаскаль сможет добиться чемпионства со «Спартаком»?

- Молодые ребята, которым он сейчас доверяет, крепнут и раскрываются. А если брать «Зенит», ЦСКА, там больше возрастных игроков. Дальше Абаскалю будет легче работать, потому что свои окрепнут. А соперники будут играть за счет легионеров. Конечно, шансы на чемпионство с Абаскалем есть. Они реальные. Сейчас отставание 6 очков. Это не такой большой задел. Если москвичи не будут терять очки с командами из второй восьмерки, то все возможно. Одна осечка «Зенита» и ситуация будет уже другой.

Елена Григорьевская